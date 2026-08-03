Иран отказался атаковать украинские объекты после одного действия Киева

Иран отказался от планов атаковать три объекта на территории Украины. Удары предполагалось нанести в качестве ответа на атаку иранского судна в Каспийском море, которую предприняли украинские военные. Тегеран изменил своё решение после того, как Киев принёс извинения за инцидент. Об этом проинформировал военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
Тем не менее Украина должна понести ответственность за свои действия, цитирует Резаи агентство Fars.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран располагает доказательствами преднамеренности удара, который ВСУ нанесли по иранскому судну в Каспийском море 25 июля. При атаке погиб член экипажа иранского корабля.
После этого Иран изучал возможность удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку Киева по иранскому гражданскому судну в Каспийском море. Предполагалось применить баллистическую ракету. Подробности здесь на KP.RU.