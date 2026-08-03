Иран отказался атаковать украинские объекты после одного действия Киева

Иран отказался от планов атаковать три объекта на территории Украины. Удары предполагалось нанести в качестве ответа на атаку иранского судна в Каспийском море, которую предприняли украинские военные. Тегеран изменил своё решение после того, как Киев принёс извинения за инцидент. Об этом проинформировал военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.