МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за аномальной погоды в Москве

«По прогнозам, жара будет держаться несколько дней подряд, и пик температуры придется на дневные часы. В связи с этим МЧС рекомендует по возможности избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно в период с 12:00 до 16:00, когда солнечная активность максимальна», — говорится в материале.