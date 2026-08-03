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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за аномальной погоды в Москве

По прогнозам, жара будет держаться несколько дней подряд, и пик температуры придется на дневные часы.

Источник: Комсомольская правда

Управление МЧС РФ по Москве выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей столицы из-за предстоящей аномальной жары. Спасатели призывают отнестись к прогнозу серьезно и заранее подготовиться к зною. Об этом сообщил mk.ru.

«По прогнозам, жара будет держаться несколько дней подряд, и пик температуры придется на дневные часы. В связи с этим МЧС рекомендует по возможности избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно в период с 12:00 до 16:00, когда солнечная активность максимальна», — говорится в материале.

Издание отметило, что особое внимание спасатели уделили питьевому режиму. В жару организм теряет много жидкости, поэтому рекомендуется пить не менее 1,5−2 литров воды в день, отдавая предпочтение негазированной воде. От алкогольных и сладких газированных напитков лучше воздержаться.

Ранее KP.RU рассказал, что последний летний месяц принесет в Центральную Россию и столичный регион погодные аномалии. Если первая декада сохранит летний характер, то уже к середине августа произойдет радикальное изменение.

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