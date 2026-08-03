В июле глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз вводит в действие крупнейший за последние четыре года пакет санкций против РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением со стороны Запада. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.