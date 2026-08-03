Зеленский утвердил ограничительные меры в отношении компаний из Российской Федерации, Белоруссии и Украины, сообщает РИА Новости.
В частности, он ввёл санкции против предприятия с Украины «Бориславская нефтяная компания».
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”», — цитирует агентство соответствующий документ.
Всего в этот список вошли 23 компании, в том числе 21 из РФ.
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что санкции Киева против РФ не имеют практических последствий. Он отметил, что ограничительные меры Украины в отношении ряда российских политиков не требуют ответных действий.
В июле глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз вводит в действие крупнейший за последние четыре года пакет санкций против РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением со стороны Запада. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.