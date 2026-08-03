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Психолог объяснила вред одиночества для здоровья

Психолог Абравитова: одиночество ведет к стрессу и проблемам со здоровьем.

Источник: Комсомольская правда

Одиночестве кратно повышает вероятность ранней смерти, а также увеличивает риск появления тревожности, депрессии и болезни Альцгеймера. Об этом «Абзацу» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, одинокий образ жизни запускает цепочку разрушительных психологических, биологических, физиологических и поведенческих процессов.

«Огромное количество смертей связывают именно с одиночеством, и ежегодно около миллиона таких смертей фиксируют ученые по всему земному шару. Последние исследования показывают, что труднее всего этот период переживают женщины среднего возраста, поскольку это очень нежный период», — сказала она.

Специалист отметила, что одиночество в два раза увеличивает риск депрессии и тревожности, оно — объективный фактор развития деменции и болезни Альцгеймера.

KP.RU сообщил, что, по данным ВОЗ, социальная изоляция и одиночество напрямую связаны с повышенным риском преждевременной смерти, инсультов, сердечных заболеваний, диабета и когнитивного снижения.