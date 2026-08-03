Психолог объяснила вред одиночества для здоровья

«Огромное количество смертей связывают именно с одиночеством, и ежегодно около миллиона таких смертей фиксируют ученые по всему земному шару. Последние исследования показывают, что труднее всего этот период переживают женщины среднего возраста, поскольку это очень нежный период», — сказала она.