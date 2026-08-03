Политолог Елена Пономарева: «Цветная» революция — это продукт эпохи глобализации

— Е. П.: Я вообще стараюсь не пользоваться термином «цветная» революция. Его раскрутили журналисты, а придумали в западных «фабриках мысли», чтобы зафиксировать в общественном сознании якобы народный и освободительный характер происходящих событий. За фасадом броского названия скрывается очень неприятный зверь — продуманная до мелочей технология смены политического режима в конкретной стране в интересах внешних игроков и местных компрадорских кланов. Так называемая цветная революция (ЦР) вообще не революция, а высокотехнологичный продукт эпохи глобализации, который стал возможен только по достижении человеческим сообществом определенного уровня развития во всех сферах (науке, экономике, средствах связи и коммуникации и др.). ЦР — это комплекс процессов, имитирующих социально-политическую революцию, это симулякр революции. И вот почему. Революции XIX-XX веков уже на начальном этапе не являются чисто политическим или политико-экономическим процессом, а представляют прежде всего идеологический и духовно-нравственный переворот, происходящий вначале в общественном сознании, в системе ценностей основной части общества и только затем — в перестройке социально-политических институтов после захвата власти революционной партией или коалицией. Иными словами, сущность революции в ее традиционном понимании в особой идее, новой идеологической доктрине, формирующей ценности и смысл существования человека, в новом историческом проекте, практическая реализация которого и есть революция, революционный процесс. С этой точки зрения ЦР не имеют и даже не предполагают не только никаких великих идей, но и никаких просто новых идей. Это либо известные уже всем постулаты западной либеральной мысли (может быть, в более радикальной форме), либо проекты, имевшие место в религиозных доктринах, прежде всего в исламе. Таким образом, ЦР — это безыдейный процесс. Еще одно отличие ЦР от классических революций — отсутствие главных признаков революционной ситуации, а именно невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство. Ленинская формула «для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы “низы не хотели”, а требуется еще, чтобы “верхи не могли” жить по-старому» продолжает работать. К этому следует добавить обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов — ничего подобного в странах, переживших ЦР, не было. Даже наоборот — социально-экономическое падение происходило в странах, где ЦР были успешными. В то же время нельзя отрицать того, что для успеха ЦР необходим все-таки момент наибольших трудностей, с которыми сталкиваются те или иные правительства. Важно понимать, что ЦР не ставят важнейшую для классических революций цель — изменение политического строя и форм собственности, то есть всей социальной системы. Они представляют собой современные технологии смены политических режимов. Главная задача сценаристов цветного переворота — смена лидерства (внутри режима), а не осуществление широкой общественной и политической трансформации. Легитимация оппозиции осуществляется через дискредитацию прежней власти и мобилизацию наиболее радикальных слоев населения. В ЦР больше преемственности, чем изменений, что не позволяет говорить о демократическом и тем более о революционном эффекте. Получается, ЦР не являются революциями в классическом смысле.