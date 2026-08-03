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Дефицит в энергетике и мор рыбы: эколог объяснил последствия снижения уровня воды в Дунае

Эколог Болгов: снижение уровня воды в Дунае может привести к катастрофе.

Источник: Комсомольская правда

Последствиями маловодья в Дунае на фоне аномальной жары могут стать остановка АЭС, паралич судоходства, дефицит питьевой воды и массовая гибель рыбы. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил эколог Михаил Болгов.

«В маловодные периоды загрязнений в реку поступает примерно столько же, а самой воды мало, из-за чего возникают проблемы с ростом отрицательных показателей: возникает недостаток кислорода, идет загрязнение химическими и органическими веществами. Это критично для всей водной экосистемы и рыбы», — сказал эксперт.

Он отметил, что при этом возникают проблемы у тепловых и атомных станций, что приводит к сокращению или полной остановке выработки электроэнергии. Также это отрицательно сказывается на судоходстве и водоснабжении.

KP.RU сообщил, что Юго-Восточная Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за рекордного падения уровня Дуная на фоне экстремально высоких температур. На этом фоне Румыния провела взрывные работы на реке для увеличения стока воды к АЭС «Чернаводэ», чтобы улучшить ее охлаждение.

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