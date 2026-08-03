Кусочек сыра и 9 лет комы: в Италии умер мальчик, за жизнь которого врачи боролись с 2017 года

В июне 2017 года на тот момент четырёхлетний Маттиа Маэстри съел сыр, изготовленный из сырого молока на сыроварне в городе Коредо. Из-за осложнений, вызванных инфекцией, у ребёнка развился гемолитико-уремический синдром. В течение девяти лет мальчик находился в вегетативном состоянии, получал искусственное питание и нуждался в постоянной медицинской помощи. В последние месяцы число медицинских препаратов увеличилось до 47 в день.