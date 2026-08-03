Кусочек сыра и 9 лет комы: в Италии умер мальчик, за жизнь которого врачи боролись с 2017 года

В Италии умер мальчик, который две трети своей жизни провёл в коме. Критическое состояние наступило после того, как в организм ребёнка попала бактерия Escherichia coli, вызвавшая тяжёлые осложнения. Об этом сообщает РИА Новости.
В июне 2017 года на тот момент четырёхлетний Маттиа Маэстри съел сыр, изготовленный из сырого молока на сыроварне в городе Коредо. Из-за осложнений, вызванных инфекцией, у ребёнка развился гемолитико-уремический синдром. В течение девяти лет мальчик находился в вегетативном состоянии, получал искусственное питание и нуждался в постоянной медицинской помощи. В последние месяцы число медицинских препаратов увеличилось до 47 в день.
В марте 2025 года семья пострадавшего ребёнка выиграла суд у сыроварни за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Общая сумма выплат составила 1 млн евро. После этого случая отец Маттиа основал ассоциацию потребителей, занимающуюся вопросам безопасности продуктов питания.
После смерти мальчика прокуратура может пересмотреть дело и начать новое производство по статье о непредумышленном убийстве.
В 2019 году польская санинспекция обнаружила повышенное содержание кишечной палочки Escherichia coli в Гданьском заливе после аварии на очистных сооружениях.