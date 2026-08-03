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NASA назвало технически возможным продление срока эксплуатации МКС

Международная космическая станция обладает большим запасом прочности, отметила Дана Вайгел, курирующая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства реализацию программ на низкой околоземной орбите.

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) обладает большим запасом прочности, продлить ее эксплуатацию сверх запланированного срока было бы технически возможно. Такое мнение выразила Дана Вайгел, курирующая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) реализацию программ на низкой околоземной орбите.

«Мы по-прежнему работаем над планом, предусматривающим прекращение эксплуатации МКС в конце 2030 года. Конечно, сведение МКС с обриты потребует в целом около двух лет. Так что мы подготовимся к этому, — сказала она на брифинге для журналистов в Хьюстоне (штат Техас). — В то же время с технической точки зрения комплекс в нормальном состоянии. Его запас прочности гораздо больше. И если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий». Вайгел в связи с этим отметила, что «большую часть систем на МКС можно заменять».

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация обсуждает с американскими коллегами продление работы Международной космической станции до 2030 года. Кроме того, по его словам, первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет развернут в 2028 году. Баканов указал на важность синхронизации сроков завершения работы на МКС и развертывания РОС.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн.

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