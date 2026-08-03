NASA назвало технически возможным продление срока эксплуатации МКС

«Мы по-прежнему работаем над планом, предусматривающим прекращение эксплуатации МКС в конце 2030 года. Конечно, сведение МКС с обриты потребует в целом около двух лет. Так что мы подготовимся к этому, — сказала она на брифинге для журналистов в Хьюстоне (штат Техас). — В то же время с технической точки зрения комплекс в нормальном состоянии. Его запас прочности гораздо больше. И если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий». Вайгел в связи с этим отметила, что «большую часть систем на МКС можно заменять».