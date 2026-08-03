Буддийское искусство для широкой публики: в Москве открылась выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России»

4 августа в ГМИИ им. А. С. Пушкина открывается масштабная выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Несмотря на то что буддизм — сложное религиозно-философское учение, новая выставка будет интересна даже тем, кто раньше с ним не соприкасался: экспозиция очень эффектна и декорирована.