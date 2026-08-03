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Буддийское искусство для широкой публики: в Москве открылась выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России»

4 августа в ГМИИ им. А. С. Пушкина открывается масштабная выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Несмотря на то что буддизм — сложное религиозно-философское учение, новая выставка будет интересна даже тем, кто раньше с ним не соприкасался: экспозиция очень эффектна и декорирована.

4 августа в ГМИИ им. А. С. Пушкина открывается масштабная выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Несмотря на то что буддизм — сложное религиозно-философское учение, новая выставка будет интересна даже тем, кто раньше с ним не соприкасался: экспозиция очень эффектна и декорирована.

Входная группа представляет собой ворота, открывающие путь к просветлению, а стены и потолок украшены золотыми буддийскими символами.

Интересно, что термин «Алмазная колесница», давший название проекту, означает массовое направление в буддизме, открывающее возможность достижения просветления в течение одной человеческой жизни. Правда, путь к нему чрезвычайно трудный: к практикам приступают только после обучения, благочестивой жизни и подготовки сознания. Важное значение придается ритуалам. Здесь можно увидеть их главные атрибуты: ступы, украшения и курильницы из разных регионов Азии.

На выставке представлены скульптуры, маски, костюмы, музыкальные инструменты, статуэтки, амулеты, а также тханка «Колесо сансары», которая наглядно показывает, как устроен круговорот перерождений и как из него можно выйти.

Особой гордостью музея является «Атлас тибетской медицины» — святыня Бурятии и единственная в мире полная копия тибетского оригинала. Посетить экспозицию все желающие смогут до 1 ноября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Нонна Альфонсо, заместитель заведующего отделом Южной и Центральной Азии Государственного музея Востока:

— Экспозиция включает более 700 экспонатов: не выставлявшиеся ранее произведения из коллекции Пушкинского музея, а также шедевры региональных музеев.