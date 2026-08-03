Волжская ГЭС увеличила объемы сброса из-за большого притока воды

1 августа на Волжской ГЭС им. Ф. Г. Логинова по решению Федерального агентства водных ресурсов, увеличен объем сбросов воды, сообщают в филиале ПАО «Русгидро».
Нетипичное решение для того времени года, когда уровень воды в Волге уменьшается, принято в связи с сохранением повышенного поступления воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС. Повышенный приток привел к тому, что сброс воды на гидроузле Волгограда вырос с 6,5−7 тысяч кубометров в секунду до 8500 ± 500 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 10 августа.
А накануне сотрудники предприятия провели зарыбление — они выпустили в реку больше 236,5 тысяч мальков краснокнижной стерляди.