Волжская ГЭС увеличила объемы сброса из-за большого притока воды

Нетипичное решение для того времени года, когда уровень воды в Волге уменьшается, принято в связи с сохранением повышенного поступления воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС. Повышенный приток привел к тому, что сброс воды на гидроузле Волгограда вырос с 6,5−7 тысяч кубометров в секунду до 8500 ± 500 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 10 августа.