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В базу «Миротворца» внесли экс-госсекретаря МИД Украины

Авторы сайта обвинили Александра Банькова в использовании служебного положения с целью личного обогащения, легализации средств, добытых преступным путем.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бывший госсекретарь МИД Украины Александр Баньков, подозреваемый в хищении западной помощи, попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Авторы сайта обвинили его в использовании служебного положения с целью личного обогащения, легализации средств, добытых преступным путем, а также в дискредитации госорганов Украины.

По аналогичным обвинениям в базу «Миротворца» попал замглавы Хмельницкой области Владислав Фалюш, задержанный в понедельник за взятки при ремонте дорог.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, которые по какой-либо причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

27 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывший госсекретарь МИД организовал схему расхищения и вывел на счета подконтрольных компаний около $1,2 млн, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для Киева. 3 августа суд избрал Банькову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере $224 тыс.