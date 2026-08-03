В базу «Миротворца» внесли экс-госсекретаря МИД Украины

27 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывший госсекретарь МИД организовал схему расхищения и вывел на счета подконтрольных компаний около $1,2 млн, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для Киева. 3 августа суд избрал Банькову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере $224 тыс.