В Моравии и Силезии зафиксировали температурный рекорд

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Температурный рекорд в 39,9 градусов зафиксирован в Моравии и Силезии — восточной части Чешской Республики. Об этом сообщил на своем сайте Чешский гидрометеорологический институт.
«Температурный рекорд в 39,9°C зафиксирован в понедельник в Моравии и Силезии», — отмечается в сообщении. Такую температуру зарегистрировала метеостанция в Стражнице.
Температурный рекорд для всей республики составляет 41,9 градус, он был зарегистрирован 28 июня 2026 года.
Предыдущий рекорд (39,7°C) для восточной части страны был зафиксирован 8 августа 2013 года в городе Брод-над-Дыей. Аномально жаркая для этого региона республики погода продержится, согласно метеорологам, до конца недели. Во вторник ртутный столбик термометра там может подняться выше отметки 40 .