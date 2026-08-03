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В Моравии и Силезии зафиксировали температурный рекорд

В восточной части Чешской Республики выявили рекорд в 39,9 градусов.

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Температурный рекорд в 39,9 градусов зафиксирован в Моравии и Силезии — восточной части Чешской Республики. Об этом сообщил на своем сайте Чешский гидрометеорологический институт.

«Температурный рекорд в 39,9°C зафиксирован в понедельник в Моравии и Силезии», — отмечается в сообщении. Такую температуру зарегистрировала метеостанция в Стражнице.

Температурный рекорд для всей республики составляет 41,9 градус, он был зарегистрирован 28 июня 2026 года.

Предыдущий рекорд (39,7°C) для восточной части страны был зафиксирован 8 августа 2013 года в городе Брод-над-Дыей. Аномально жаркая для этого региона республики погода продержится, согласно метеорологам, до конца недели. Во вторник ртутный столбик термометра там может подняться выше отметки 40 .