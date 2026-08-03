В Моравии и Силезии зафиксировали температурный рекорд

Предыдущий рекорд (39,7°C) для восточной части страны был зафиксирован 8 августа 2013 года в городе Брод-над-Дыей. Аномально жаркая для этого региона республики погода продержится, согласно метеорологам, до конца недели. Во вторник ртутный столбик термометра там может подняться выше отметки 40 .