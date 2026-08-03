Залужный назвал сказками разговоры о вступлении Украины в НАТО

Он добавил, что невозможно присоединиться к организации, руководствующейся доктринами Второй мировой войны, с тем уровнем развития, который есть у ВСУ. По словам посла, НАТО, скорее всего, останется в том же виде, а Украине потребуется около 12 лет, чтобы перейти на стандарты и хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации.