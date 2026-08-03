Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и заявил, что Киеву понадобится еще много времени, чтобы достичь уровня России в сфере ВПК. С такими заявлениями он выступил на общем совещании послов в Киеве, сообщает «Европейская правда».
— Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим, — сказал Залужный.
Он добавил, что невозможно присоединиться к организации, руководствующейся доктринами Второй мировой войны, с тем уровнем развития, который есть у ВСУ. По словам посла, НАТО, скорее всего, останется в том же виде, а Украине потребуется около 12 лет, чтобы перейти на стандарты и хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации.
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не понимает, почему Украину до сих пор не пригласили в НАТО. По его словам, ему непонятна позиция альянса в отношении Киева.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страну не планируют принимать в Североатлантический альянс ни сейчас, ни через 10 лет. При этом он отметил, что Украина фактически является членом НАТО, потому что ни одна страна блока не получает таких средств, которые в данный момент получает Киев.