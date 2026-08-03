Залужный: Украина никогда не вступит в НАТО

Высказывания о том, что Киев «вступит» в Североатлантический альянс, являются сказками, заявил экс-главком Вооружённых сил Украины и посол в Британии Валерий Залужный.
Он уточнил, что Украина никогда не станет членом НАТО.
«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в неё не вступим», — сказал Залужный.
Заявление прозвучало в ходе общего совещания послов в столице Украины, его цитирует издание «Страна.ua».
Напомним, по словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, «основная часть НАТО плевать хотела на Украину».
Кроме того, в Анкаре состоялся саммит Североатлантического альянса. В итоговой декларации лидеры стран НАТО не упомянули возможность принятия Украины в состав блока. В документе отношения альянса и Украины охарактеризованы формулировкой о «вкладе Украины в трансатлантическую безопасность».