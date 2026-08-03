Залужный: Украина никогда не вступит в НАТО

«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в неё не вступим», — сказал Залужный.