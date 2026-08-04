Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Марии Ягодницы 4 августа на сбор черники

Узнали приметы и запреты на 4 августа, когда отмечают день Марии Ягодницы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 августа вспоминает Марию Магдалину. В народе отмечают день Марии Ягодницы. В названную дату собирали чернику, красную и черную смородины.

Что нельзя делать 4 августа.

Запрещено работать как в огороде, так и в поле. Не следует ссориться, провоцировать конфликты. Подобное может грозить черной полосой в жизни. А еще 4 августа не травили грызунов.

Что можно делать 4 августа.

По традиции, в названный день было принято молиться святой. Чаще всего у нее просили здоровья и красоты. Кроме того, 4 августа собирали росу, умывались ей для придания яркого румянца. А еще обязательно собирали ягоды: чернику, красную и черную смородину.

Согласно приметам, пауки, спрятавшиеся днем, указывают на дождь. Квакающие лягушки предупреждают про ухудшение погоды.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске на август 2026: список адресов, даты отключения.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про жару до +38 и резкое похолодание в Беларуси на неделе с 3 по 9 августа.