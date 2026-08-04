Что можно и нельзя делать в день Марии Ягодницы 4 августа на сбор черники

Православная церковь 4 августа вспоминает Марию Магдалину. В народе отмечают день Марии Ягодницы. В названную дату собирали чернику, красную и черную смородины.
Что нельзя делать 4 августа.
Запрещено работать как в огороде, так и в поле. Не следует ссориться, провоцировать конфликты. Подобное может грозить черной полосой в жизни. А еще 4 августа не травили грызунов.
Что можно делать 4 августа.
По традиции, в названный день было принято молиться святой. Чаще всего у нее просили здоровья и красоты. Кроме того, 4 августа собирали росу, умывались ей для придания яркого румянца. А еще обязательно собирали ягоды: чернику, красную и черную смородину.
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