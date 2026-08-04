Сказке быть: Человек-паук появился на светской премьере «Колобка» в Москве

Питеру Паркеру, наверное, и в голову бы не пришло, что однажды ему придется соперничать с храбрым круглым хлебцем, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, а теперь готовится уделать его на больших экранах. Неожиданное противостояние героев из полярно разных миров началось, когда появились сообщения о том, что дистрибьютор «Атмосферы кино» призвал кинотеатры отложить неофициальные показы блокбастера «Человек-паук. Новый день» в рамках предсеансового обслуживания до лучших времен. Точнее, до 20 августа — в связи с премьерой 6 августа фильма «Последний богатырь. Колобок» и для поддержки индустрии, которой необходима практика крупных летних релизов. Таким образом «Колобок» получил фору в этой гонке — перед «Пауком», который и без того не имел официального проката в России.