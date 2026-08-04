Сказке быть: Человек-паук появился на светской премьере «Колобка» в Москве

В столичном кинотеатре «Октябрь» 3 августа состоялась светская премьера фильма «Последний богатырь. Колобок», и сказка с первых минут пошла не по сценарию. Пока у входа гостей встречал гигантский Колобок, внутри кинотеатра между зрителями ловко маневрировал… Человек-паук. Неожиданный кроссовер оказался как нельзя кстати: в последние недели именно эти два героя стали главными соперниками в российском прокате. Кто привлек больше внимания на красной дорожке, зачем Гарика Харламова буквально «оцифровали» и почему Паук в итоге предпочел не связываться с румяным конкурентом — в репортаже «Известий».
Почему Колобок стал главным противником Человека-паука.
Питеру Паркеру, наверное, и в голову бы не пришло, что однажды ему придется соперничать с храбрым круглым хлебцем, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, а теперь готовится уделать его на больших экранах. Неожиданное противостояние героев из полярно разных миров началось, когда появились сообщения о том, что дистрибьютор «Атмосферы кино» призвал кинотеатры отложить неофициальные показы блокбастера «Человек-паук. Новый день» в рамках предсеансового обслуживания до лучших времен. Точнее, до 20 августа — в связи с премьерой 6 августа фильма «Последний богатырь. Колобок» и для поддержки индустрии, которой необходима практика крупных летних релизов. Таким образом «Колобок» получил фору в этой гонке — перед «Пауком», который и без того не имел официального проката в России.
Светская премьера новой части богатырской франшизы Антона Маслова состоялась за несколько дней до выхода фильма на широкие экраны. Она прошла 3 августа в кинотеатре «Октябрь». На входе встречал огромный Колобок, сразу создававший сказочное настроение. Внутри то грустно на корточках, то ловко лавируя между зрителями, то позируя фотографам мелькал Человек-паук. Задумка это организаторов или чья-то шутка — оказалось загадкой.
— Меня очень веселила вся эта ситуация, честно говоря. Она странноватая. Вот официальный прокат нашего «Колобка». Есть как бы неофициальный прокат «Человека-паука». Куда что передвинули? Кого? Как будто Тоби Магуайр приехал сюда и его сдвинули куда-то. Ерунда! Но! Лучше всех Бэтмен. Потому что «Человек-паук» совсем детская история, — однозначно в беседе с «Известиями» определил победителя в битве супергероев Гарик Харламов.
Юморист стал одной из главных звезд красной ковровой дорожки. Именно он подарил Колобку свой суровый голос и черты. Для этого его собственное лицо оцифровали в студии, где он полторы недели наигрывал тысячи различных эмоций, которые затем использовали при монтаже.
Как Колобок попал не в ту компанию.
Это спин-офф франшизы «Последний богатырь» и одновременно приквел к основной истории — события разворачиваются задолго до того, как Иван знакомится с Бабой-Ягой и Кощеем. Впрочем, поклонникам вселенной Белогорья Колобок уже знаком. Харизматичный герой со своенравным характером уже появлялся во второй части трилогии. Его образ создатели фильма решили переосмыслить, чтобы «показать, как всё было на самом деле».
— Колобок черствый, он такая жесткая корка, потому что вырос у волка в разбойничьей банде, понимаете? Я считаю, что это невероятная драма, когда ребенок попал не в ту компанию. Это история про принятие себя, безусловно. Мы подходим к этому с разных сторон, и нам очень повезло, что у нас талантливые сценаристы, которые действительно написали сложную драматическую историю, — отметил в разговоре с «Известиями» режиссер Антон Маслов, который приехал на премьеру, чтобы представить фильм публике.
По сюжету его Колобка слепила не старуха, а злая колдунья с помощью магии для особого ритуала. Спасаясь от незавидной участи, изворотливый Колобок укатил в лес и стал скитаться по Белогорью, пока ему в голову не пришла идея — вселиться в могущественного богатыря, чтобы обрести силу и свободу. Но что-то пошло не так. Ему досталось тело не крепкого воина, а трусливого пекаря Тихона. Такой русский Веном. Ужиться вместе Тихону и Колобку оказывается нелегко. Но противостояние уходит на второй план, когда выясняется, что им обоим угрожает опасность. Роль Тихона досталась ведущему «Натальной карты» Дмитрию Журавлеву.
— Для комиков самыми сложными являются именно драматические сцены. Надо расстроиться, пускать слезу в определенное время и так далее. Было тяжеловато. Ну и плюс — было трудно из-за того, что атмосфера на съемочной площадке царила юмористическая, веселая, яркая. Антон Маслов подливал свое масло в наш огонь, и мы веселились круглые сутки, — поделился Дмитрий Журавлев, который для выхода на красную ковровую дорожку пришел в образе парня из Белогорья — в рубахе, штанах и лаптях.
Колобок из вселенной Белогорья, как оказалось, дать жару может не только Тихону, но и всем известным супергероям. По крайней мере, в этом уверены актеры проекта.
— Какие драки с Колобком будут! Он бы составил конкуренцию «Человеку-пауку», — пригрозила актриса Ульяна Донскова, сыгравшая в «Последнем богатыре» селянку.
Возможно, справедливо оценив шансы в схватке с румяным конкурентом, Человек-паук решил не испытывать судьбу. Со сцены не выступал, в зрительном зале замечен не был. В итоге первым укатился не Колобок.