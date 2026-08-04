Гомерический успех: неофициальная «Одиссея» выбилась в лидеры проката в РФ

— Потенциал собрать миллиард у сказки «Последний богатырь. Колобок» есть — все предыдущие полнометражные части франшизы добирались до этой отметки. И даты выхода фильма кажутся удачными — картина мягко захватит детей и семейную аудиторию в каникулы, а после на сарафане ворвется в самый горячий сезон. Но без препятствий не обойдется. 13 августа на экранах появятся «Смешарики сквозь вселенные». Это узнаваемый бренд, который популярен и у детей, и у взрослых, — сказала эксперт.