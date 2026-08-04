Гомерический успех: неофициальная «Одиссея» выбилась в лидеры проката в РФ

Экранизация поэмы Гомера «Одиссея» Кристофера Нолана вывела в топ-12 российского бокс-офиса сразу пять короткометражек. Они попали в рейтинг благодаря неофициальным показам в рамках предсеансового обслуживания, которые стартовали 30 июля. Среди легальных релизов лидерами остаются «На деревню дедушке 2», «Майкл» и «Холоп 3». Подробнее об итогах уикенда в кино — в материале «Известий».
Темная «Одиссея».
Данные ЕАИС показали необычную картину распределения сборов за выходные: сразу несколько короткометражек оказались среди лидеров российского проката. Четвертую строчку рейтинга занял «Матч Акпарса», пятую — «Счастье», седьмую — «Ушла по-чеховски». На 11-й позиции оказалось «Прощание», а на 12-й — «Сколько весит облако?». Общая касса этих проектов за уикенд составила около 92 млн рублей.
Согласно статистике, именно эти ленты вызвали наибольший интерес у зрителей в минувший уикенд. Например, среднее количество посетителей одного сеанса у «Счастья» — 61 человек. Для сравнения: среди картин официального проката лучший показатель — 11 зрителей на сеанс. Ситуация объясняется тем, что за короткометражками прячется «Одиссея» Кристофера Нолана, которая до российских кинотеатров добралась 30 июля, и другие неофициальные релизы, вышедшие ранее: пятая «История игрушек», новые «Миньоны», «День разоблачения».
Эффект «Одиссеи» сыграл не в пользу российских премьер. Лучшими новинками выходных стали «Старый орел» и «За любовь», которые собрали примерно по 16 млн рублей и заняли лишь 8-ю и 9-ю строчки рейтинга соответственно.
Эти фильмы не смогли составить серьезную конкуренцию картинам, которые уже несколько недель сохраняют лидерские позиции.
— Сейчас новинкам проката сложно противостоять холдоверам — «Майкл», «Холоп 3» и «На деревню дедушке 2» забирают основную часть кассы. «Старый орел» и «За любовь», несмотря на яркие касты, не смогли стать привлекательнее для зрителя, чем лидеры. В прокате они прошли без особого шума, — объяснила «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Эта тройка устояла перед нашумевшей гомеровской экранизацией. Первая строчка — за семейной комедией «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым. За выходные фильм заработал еще около 46 млн рублей. Общие сборы превысили 300 млн рублей.
— Новая часть «На деревню дедушке» продолжает собирать кассу. Но шансов добраться до результата предыдущей части всё меньше — сборы этого уикенда снизились на 40% по сравнению с предыдущей неделей, — отмечает Ольга Зинякова.
У первой части истории, которая вышла в прошлом году, общие сборы составили 854 млн рублей.
На второй строчке свежего рейтинга — биографическая музыкальная драма о жизни Майкла Джексона. У нее на счету по итогам выходных еще 38 млн рублей. Общие сборы ленты превысили 2,1 млрд рублей. В мире — $1 млрд. Сейчас это самый кассовый байопик в истории.
Еще один миллиардер в российском прокате — третий «Холоп». На его счету — 1,1 млрд рублей. За минувший уикенд фильм заработал около 26 млн рублей и занял третью строчку бокс-офиса.
В бой идут старики.
Серьезно может перетасовать расклад премьера новой части франшизы Антона Маслова «Последний богатырь» с подзаголовком «Колобок». На широкие экраны фильм выйдет 6 августа. Как отмечает Ольга Зинякова, новинка критически угрожает сборам комедии со Стояновым.
— Потенциал собрать миллиард у сказки «Последний богатырь. Колобок» есть — все предыдущие полнометражные части франшизы добирались до этой отметки. И даты выхода фильма кажутся удачными — картина мягко захватит детей и семейную аудиторию в каникулы, а после на сарафане ворвется в самый горячий сезон. Но без препятствий не обойдется. 13 августа на экранах появятся «Смешарики сквозь вселенные». Это узнаваемый бренд, который популярен и у детей, и у взрослых, — сказала эксперт.
Говоря о препятствиях, нельзя не вспомнить историю с неожиданно главным кинопротивником «Колобка» — «Человеком-пауком». В июле сообщалось, что компания «Атмосфера кино» призвала кинотеатры отложить неофициальные показы нового фильма с Томом Холландом и Зендеей до 20 августа в пользу отечественной сказки. В назначенную дату, судя по анонсам в афишах, супергеройский блокбастер появится на больших экранах.
Пока в топе бокс-офиса держится хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло». За выходные он заработал 22 млн рублей и занял шестую строчку. На 10-й — приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Он записал на свой счет еще 14 млн рублей и замыкает топ-10.