В чем соло: зрители шокированы шоу Дмитриенко и Билана и требуют компенсаций

Концертный билет, как выяснилось, — не универсальный пропуск в мир идеального шоу. Он не гарантирует ни отличного звука, ни хорошего обзора сцены, ни даже начала концерта точно по расписанию. После сольника Вани Дмитриенко в «Лужниках» зрители жаловались на 40-минутную задержку и проблемы со звуком в отдельных секторах. На стадионном шоу Димы Билана поклонников в фан-зоне и самого артиста разделила конструкция, которую интернет уже успел сравнить и с Берлинской стеной, и с Великой Китайской. А еще раньше часть зрителей концерта LAB Антона Беляева так и не добралась до своих мест — вмешались силы, спорить с которыми пока не научились даже самые опытные организаторы. Вместе с юристами «Известия» разбирались, где заканчиваются обычные концертные неприятности и начинается повод требовать компенсацию.