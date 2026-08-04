В чем соло: зрители шокированы шоу Дмитриенко и Билана и требуют компенсаций

Концертный билет, как выяснилось, — не универсальный пропуск в мир идеального шоу. Он не гарантирует ни отличного звука, ни хорошего обзора сцены, ни даже начала концерта точно по расписанию. После сольника Вани Дмитриенко в «Лужниках» зрители жаловались на 40-минутную задержку и проблемы со звуком в отдельных секторах. На стадионном шоу Димы Билана поклонников в фан-зоне и самого артиста разделила конструкция, которую интернет уже успел сравнить и с Берлинской стеной, и с Великой Китайской. А еще раньше часть зрителей концерта LAB Антона Беляева так и не добралась до своих мест — вмешались силы, спорить с которыми пока не научились даже самые опытные организаторы. Вместе с юристами «Известия» разбирались, где заканчиваются обычные концертные неприятности и начинается повод требовать компенсацию.
«Звук на концерте этого прекрасного артиста был ужасным».
В «Лужниках» 2 августа отгремел концерт 20-летнего музыканта Вани Дмитриенко. Исполнитель собрал 70 тыс. человек и попал в Книгу рекордов России: стал самым молодым артистом, выступившим на большой спортивной арене с сольником. Соцсети быстро наполнились восторженными видео, но без ложки дегтя столь громкий дебют всё же не обошелся.
— Мы были в секторе D225, в первом ряду. На протяжении всего концерта в нашем секторе были явные проблемы со звуком. Это заметила не только я — люди вокруг постоянно обсуждали, что звук плохой. Более того, еще до начала концерта одна из колонок хрипела, поэтому было очевидно, что есть технические неполадки. Самое разочаровывающее, что за весь концерт ситуацию так и не исправили, — рассказала «Известиям» одна из зрительниц Ксения.
По ее словам, в некоторые моменты было сложно разобрать даже то, что Ваня говорил между песнями, не говоря уже о полном восприятии самого выступления: «Мы не стали оставаться до конца, потому что не видели в этом смысла».
Еще более бурную реакцию вызвал стадионный концерт Димы Билана, который прошел несколькими днями ранее на «ВТБ Арене». Артист представил шоу «Твой № 1». Организаторы заранее делали ставку на масштабную сценографию, экраны, свет и другие визуальные решения. Именно масштаб для части зрителей — в частности для тех, кто купил билеты в фан-зону — и оказался проблемой. Между ними и любимым артистом буквально выросла стена — сцена-подиум высотой в 6 м. Всё самое интересное было где-то наверху, а людям в первых рядах оставалось в основном гадать, что происходит за кромкой конструкции, или следить за концертом через экраны. Интернет, как водится, долго молчать не стал.
— Не было предупреждений об ограничении обзора. Как и схема зала при покупке билета не соответствовала действительности. Билан изредка мелькал, когда подходил к краю сцены. Максимум можно было заметить макушку, чьи-то руки или ничего. В основном за происходящим нужно было наблюдать через экраны, которые периодами лагали. Ушла я минут через 40. Смотреть весь концерт, пытаясь найти на сцене артиста — ну такое себе, — поделилась с «Известиями» Вероника, которая оказалась в первом ряду.
Поклонница трижды обращалась по электронной почте, указанной на сайте артиста, с просьбой вернуть деньги за билет, однако ответа пока не получила. Впрочем, говорит она, дело не столько в стоимости билета, сколько в отношении. По ее словам, куда важнее было бы признать ошибку и попытаться компенсировать зрителям потерянные эмоции — например, пригласить их на следующий концерт.
И она далеко не единственная, кто считает такой вариант справедливым. Так, в одной из соцсетей пользователь с ником Lana говорит в комментариях: «Я написала на возврат». Еще одна поклонница Эльвира пишет: «После того, как от самого артиста не последовало никакой реакции, начитавшись советов в интернете, я решила-таки попробовать вернуть хотя бы часть потраченных денежных средств за не полностью оказанную услугу, хотя и понимаю, что никакие деньги мне не исправят испорченного вечера».
— Когда мы пришли на площадку, у меня было ощущение, что этот экран опустится, — говорит «Известиям» другая посетительница шоу Ксения Нестерова. — В начале настроение было удручающее, к концу раскачались. Лично я постаралась как-то принять ситуацию. Но если есть варианты хотя бы частичного возврата средств, то я бы присоединилась.
Единственной радостью стал проход Димы Билана по фан-зоне. Тогда зрители в первом ряду смогли увидеть его перед собой, а не задирая головы.
После шквала обсуждений в интернете сам Дима Билан опубликовал пост, в котором пообещал, что команда найдет решение, позволяющее сохранить масштаб и зрелищность шоу, но при этом обеспечить хороший обзор для зрителей во всех зонах.
5 июля там же выступал Xolidayboy. Площадка анонсировала концерт как масштабное стадионное шоу с живым звучанием. Однако именно звучанием многие зрители оказались недовольны и тогда тоже активно публиковали ролики на тему в соцсетях.
— Звук на концерте этого прекрасного артиста был ужасным. К сожалению, ситуация не изменилась даже после того, как Ване жестами показывали и кричали «не слышно». Я пришла знакомиться творчеством и поддержать подруг. Думала начать с концерта и далее слушать песни, но, увы я ничего не поняла, — рассказала «Известиям» зрительница Гаянэ.
Досталось этим летом и шоу LAB с Антоном Беляевым, которое прошло 13 июня на «ВТБ Арене». Правда, на этот раз главным режиссером вечера неожиданно стала погода. Москву накрыли гроза и ливень. Часть зрителей жаловалась на то, что нужный вход приходилось долго искать, а у турникетов скапливались очереди, из-за того, что qr-коды на намокших экранах телефонов не считывались сразу. Кто-то, промокнув до нитки, предпочитал развернуться и уйти.
— Мы не попали на концерт. Турникеты были заблокированы, и люди стояли под ливнем и ураганом, им говорили и дальше подносить телефоны под сканер. После этого мы телефон даже не смогли восстановить. Мастер сказал: «Ты что его несколько дней в воде держала?» Я связывалась и с организатором, и с билетной организацией, и даже с директором группы. В итоге «Кассир.ру» вернул деньги за билеты и всё, — рассказала «Известиям» София.
После концерта Антон Беляев записал видеообращение. Музыкант признал, что команда знает о проблемах со входом, назвал погодные условия запредельно сложными для всех служб, извинился перед зрителями и пообещал решить то, что еще возможно.
«Известия» запросили организаторов концертов артистов, а также билетные сервисы «Кассир.ру», Ticketland и Яндекс. Афиша. В «Кассир.ру» сообщили, что не фиксируют какого-либо резкого роста числа обращений по возврату билетов на перечисленные концерты.
— Обращаем внимание, что билетные операторы осуществляют возврат денежных средств после проведения мероприятия в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе при наличии документально подтвержденных уважительных причин, препятствовавших посещению мероприятия, — добавили там.
При каких условиях можно вернуть деньги за концерт.
Когда концерт оставляет после себя не только впечатления, но и претензии, на выручку приходит Закон «О защите прав потребителей», объясняет юрист Лилия Василенко. Если услуга оказана с существенными недостатками, зритель вправе требовать компенсацию или возврат денег.
— Согласно ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», организатор обязан обеспечить оказание услуги в установленные сроки (как в случае с неработающими турникетами), а ст. 10 и 12 закрепляют обязанность предоставить полную информацию об услуге и ответственность за ее отсутствие (актуально, если вас не предупредили о плохой видимости). Ст. 29 дает право на возврат средств или снижение цены, если оказана услуга ненадлежащего качества — например, из‑за технических проблем со звуком, — сказала эксперт.
Чтобы подтвердить свои требования, доказательства лучше начинать собирать еще на площадке, пока эмоции не уступили место воспоминаниям, а видеозаписи не затерялись среди фотографий котов и скриншотов переписки.
Как советует Василенко, пригодятся скриншот электронного билета с датой и временем, видео самой проблемы — будь то неработающие турникеты, плохой обзор или дефекты звука, — фотографии с места события, переписка со службой поддержки билетного оператора в день концерта, чеки на такси или выписка из приложения каршеринга либо метро, подтверждающие своевременное прибытие, а также скриншоты жалоб других зрителей и публикаций СМИ, если проблема носила массовый характер.
Если с одинаковыми трудностями столкнулись сразу несколько человек, юрист рекомендует оформить коллективное заявление. В нем следует указать фамилии участников, номера билетов, подробно описать проблему, отметить время, сектор и поставить подписи. Чем больше совпадающих свидетельств, тем сложнее представить случившееся досадным недоразумением.
— Собрав доказательства, составьте письменную претензию организатору (его данные указаны на билете). В документе укажите свои контактные данные, подробно опишите ситуацию и дату концерта, сошлитесь на соответствующие статьи Закона «О защите прав потребителей» (ст. 10, 12, 28, 29), четко сформулируйте требование (полный или частичный возврат) и приложите собранные материалы. Отправьте претензию заказным письмом с описью вложения — организатор обязан ответить в течение 10 дней, — рекомендует Лилия Василенко.
Впрочем, рассчитывать на компенсацию можно не всегда. Как подчеркивает эксперт, принцип здесь довольно простой: если проблема возникла по вине организатора — это один разговор. Если виноваты обстоятельства, на которые он объективно не мог повлиять, — совсем другой.
— Нельзя рассчитывать на возврат, если причина вне зоны его ответственности: например, пошел дождь, а бесплатные дождевики не выдали, запретили проносить зонты (это правило безопасности) или вам просто не понравился репертуар либо манера исполнения артиста, — сказала Василенко.
Во всех остальных случаях, когда нарушение действительно имело место, суды чаще встают на сторону потребителей. Правда, до реального процесса дело доходит нечасто. Как отмечает юрист, организаторам выгоднее договориться, чем потом оплачивать не только компенсации, но и нести судебные расходы и репутационные потери.