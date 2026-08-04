Календарь на 4 августа: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Праздник появился в США и посвящен работающим женщинам, которые не состоят в браке. Он призван подчеркнуть их вклад в общественную и экономическую жизнь. Миллионы женщин по всему миру ежедневно совмещают работу, домашние заботы и воспитание детей, часто оставаясь при этом в тени. В этот день стоит не только веселиться, но и вспомнить о тех, кто тянет на себе большой груз обязанностей. Простое и искреннее «спасибо» — лучшее, что можно сказать им сегодня.