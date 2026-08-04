В эстонской Нарве уволят более ста помощников воспитателей: вот в чём причина

В Эстонии более ста помощников воспитателей лишились работы только в одном населённом пункте из-за языкового ценза. Об этом информирует телерадиокомпания ERR.
Речь идёт о городе Нарва, где с понедельника, 3 августа, расторгнуты трудовые договоры со 108 помощниками воспитателей в детских садах.
«Причина — вступление в силу языковых требований. Для продолжения работы помощники должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2», — сказано в сюжете телерадиокомпании.
Накануне эстонский парламент принял пакет резких поправок к языковому закону. Увеличены штрафы за плохое знание эстонского и введен запрет на дубляж фильмов на русский язык.
В то же время в городской управе Таллина заговорили о том, чтобы возобновить преподавание на русском языке в 7−9 классах 20 городских общеобразовательных школ. Причиной стала нехватка педагогов, владеющих эстонским на уровне, необходимом для преподавания.
Ранее сообщалось, что в Латвии хотят полностью исключить использование русского языка в средствах массовой информации.