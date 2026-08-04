122,7 млн руб получили волгоградские бизнесмены на развитие туризма

Эти деньги уйдут на реализацию 34 проектов, связанных с оснащением туристским оборудованием и создание новых мест отдыха кемпингового типа. К примеру, в Волжском благодаря части этих средств закупаются новые катамараны для прокатного пункта, а в Клетском районе возводятся шесть кемпинговых мест. Всего же проекты реализуются в шести районах и трех городах области, включая город-герой.