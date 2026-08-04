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122,7 млн руб получили волгоградские бизнесмены на развитие туризма

На эти деньги предприниматели обустраивают новые объекты отрасли в девяти районах и трех городах области.

Почти 123 миллиона рублей получили предприниматели региона на развитие туристической отрасли в текущем году, сообщает администрация Волгоградской области.

Эти деньги уйдут на реализацию 34 проектов, связанных с оснащением туристским оборудованием и создание новых мест отдыха кемпингового типа. К примеру, в Волжском благодаря части этих средств закупаются новые катамараны для прокатного пункта, а в Клетском районе возводятся шесть кемпинговых мест. Всего же проекты реализуются в шести районах и трех городах области, включая город-герой.

А в июле текущего года Волгоград стал одним из 10 городов России, которые туристы чаще всего посещают спонтанно.