«Локомотив» и ЦСКА начнут свой путь в новом розыгрыше Кубка России по футболу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) начинают свой путь в Фонбет — Кубке России сезона-2026/27 матчами группового этапа в «пути РПЛ». Во вторник состоятся игры «Акрон» — «Ростов» (начало — 16:15 мск), «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов», «Родина» — «Рубин» (оба — 18:30 мск) и «Локомотив» — ЦСКА (20:45 мск).
В кубке страны клубы РПЛ сначала проходят групповой этап в два круга. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья — отправится в плей-офф «пути регионов». В среду пройдут матчи «Факел» — «Динамо» (Москва), «Спартак» — «Оренбург» (оба — 18:30 мск), «Краснодар» — «Ахмат» и «Зенит» — «Балтика» (оба — 20:45 мск). Группы «пути РПЛ» выглядят следующим образом: квартет A — «Рубин», «Спартак», «Оренбург», «Родина», B — «Динамо» (Москва), «Ахмат», «Факел», «Краснодар», C — «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала), D — «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон».
Помимо московского дерби «Локомотив» — ЦСКА, болельщиков может привлечь встреча «Зенит» — «Балтика». Вратарь Евгений Латышонок с 2019 по 2024 год выступал за калининградскую команду, затем перешел в петербургский «Зенит». 29 июля «Нижний Новгород» выкупил Латышонка у «Зенита» и в тот же день отправил голкипера в аренду в «Балтику». Уже в этом туре кубка страны Латышонок может сыграть против бывшей команды.
В ближайших матчах Кубка России может быть побит бомбардирский рекорд турнира. В списке лучших бомбардиров турнира лидирует бывший футболист волгоградского «Ротора» Олег Веретенников, на его счету 24 гола. Ближайшими преследователями Веретенникова являются форвард московского «Динамо» Иван Сергеев (23 забитых мяча) и нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев (22).
Небольшие изменения в регламенте.
Российский футбольный союз (РФС) внес небольшие изменения в регламент Кубка России. Матчи плей-офф теперь будут начинаться с ⅛ финала вместо ¼ финала, как это было в предыдущих сезонах. Сетки «пути РПЛ» и «пути регионов» будут завершаться полуфиналами. Также изменился порядок определения хозяев в плей-офф «пути РПЛ» — в парах ⅛ финала первый матч дома проведут команды, занявшие вторые места в своих группах. На стадиях ¼ финала и ½ финала «пути РПЛ» право принять первый матч получат клубы, набравшие меньше очков на групповом этапе. При равенстве очков преимущество будет отдано командам с худшими дополнительными показателями. Ранее очередность домашних встреч определялась жеребьевкой.
До финала Кубка России зрителям для входа на стадион не нужна карта болельщика, которая требуется на всех играх РПЛ. В июне президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что внедрение карты болельщика на матчи «пути РПЛ» обсуждается, но этот вопрос относится к прерогативе правительства.
Новый сезон Кубка России стартовал матчами «пути регионов» на прошлой неделе. До стадии плей-офф клубы должны пройти шесть раундов. Команды из Первой лиги стартуют с четвертого раунда. Матчи второго раунда «пути регионов» пройдут 11−13 августа.
Действующим обладателем трофея является московский «Спартак», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Краснодар». Рекордсменами по количеству титулов являются столичные «Локомотив» и ЦСКА, в активе которых по девять побед.