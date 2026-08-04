Скончался главный советник департамента кадров МИД РФ Шанин

Шанин родился 4 ноября 1953 года в Новокузнецке Кемеровской области. В 1980 году он окончил МГИМО МИД СССР и начал дипломатическую карьеру. Советник работал в представительствах СССР и России в Чехословацкой Социалистической Республике, Чехии и Молдавии. Также он занимал должности в центральном аппарате МИД России. За годы службы Шанин получил ряд ведомственных и государственных наград. В министерстве выразили соболезнования его родным и близким.