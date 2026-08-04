В Подмосковье рассказали о мерах поддержки учителей

«В Подмосковье компенсацию за наем жилья получают уже свыше 6,6 тысячи педагогов. Это значительная поддержка, которая позволяет привлекать в регион талантливых специалистов, особенно молодых, и закреплять их в наших школах», — рассказал Брынцалов.