В Подмосковье рассказали о мерах поддержки учителей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компенсация аренды жилья, единовременное пособие в 150 тысяч рублей при трудоустройстве и выплата в 1 миллион рублей для участников программы «Земский учитель» доступны для педагогов в Подмосковье, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В Подмосковье компенсацию за наем жилья получают уже свыше 6,6 тысячи педагогов. Это значительная поддержка, которая позволяет привлекать в регион талантливых специалистов, особенно молодых, и закреплять их в наших школах», — рассказал Брынцалов.
Он добавил, что размер выплаты дифференцирован: учителя получают ежемесячную компенсацию аренды от 20 до 30 тысяч рублей, а для семейных пар педагогов сумма увеличена до 45 тысяч рублей.
Также, по словам парламентария, в регионе действует программа «Социальной ипотеки», которая предоставляет педагогам возможность получить жилье с минимальными затратами.
«Молодым учителям при трудоустройстве полагается единовременное пособие в 150 тысяч рублей. Также для молодых специалистов предусмотрены доплаты. Действует программа “Земский учитель”, предусматривающая выплату 1 миллион рублей», — добавил Брынцалов.