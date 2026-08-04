Срок до 4 лет и штраф 500 000: кого посадят в России с 6 августа 2026 за фото и переписки?

С 6 августа 2026 года в России вступают в силу изменения в Уголовном кодексе, которые существенно ужесточают наказание за ряд преступлений в сфере информации и связи. Эти поправки затрагивают широкий круг лиц — от сотрудников, имеющих доступ к базам данных, до продавцов сим-карт. В этой статье мы разберём, кому теперь грозит до 4 лет лишения свободы за распространение личной информации, за что можно получить штраф до 500 тысяч рублей и почему новые требования к договорам связи могут обернуться уголовным сроком.
За что ужесточают ответственность: простыми словами про статьи 137 и 138 УК РФ.
Принятые в конце июля и вступающие в силу 6 августа изменения коснулись статей 137 УК РФ (незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни) и 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений).
Статья 137: про частную жизнь и «выгоду».
Под «сведениями о частной жизни» понимаются не только интимные фото, но и, скажем, медицинские справки, геолокация, переписки, даже данные о том, куда вы ходите и что покупаете. И теперь, если человек незаконно собирал и продавал или делился такими базами из корыстных побуждений (либо участвовала группа лиц по предварительному сговору или организованная группа), ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Ранее отягчающим обстоятельством было только использование служебного положения, а наказание доходило максимум до 2 лет тюрьмы.
Статья 138: про тайну переписки и звонков.
С переписками в мессенджерах, телефонными разговорами, письмами история та же. Если кто-то влез в них и передал данные дальше ради выгоды, наказание тоже усиливают — до тех же 4 лет тюрьмы при тех же отягчающих обстоятельствах.
Договоры связи без IMEI тоже под запретом.
Ещё одним ужесточением борьбы с мошенниками стал закон, вводящий санкции за неуказание IMEI-кода телефона в договоре связи с иностранным гражданином.
В уголовном кодексе появится новая статья 274.6, которая гласит, что, если продавец сим-карты заключил договор на оказание услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства и не указал IMEI или указал заведомо ложный идентификатор пользовательского оборудования, ему может грозить одно из следующих наказаний:
штраф от 300 до 500 тысяч рублей;обязательные работы до 180 часов;исправительные работы до шести месяцев;ограничение свободы до одного года;принудительные работы до одного года;арест до двух месяцев;лишение свободы до одного года.
Но важно уточнить, что за первое такое правонарушение уголовная ответственность не наступает. Чтобы попасть под статью 274.6, продавец должен в течение года быть уже дважды привлечён за это к административной ответственности или иметь судимость за подобное преступление.
Частые вопросы.
Могут ли посадить на 4 года за один пост с чужим фото?
Всё зависит от обстоятельств: если есть умысел, публичность и корысть, риски серьёзные. Уголовная ответственность (в том числе по ст. 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни) наступает, только если фото содержит сведения о частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, и опубликовано без согласия.
Что значит «корыстный мотив»?
Когда лицо делает что-то ради выгоды: деньги, услуга, обмен, бонусы и др.
С какого числа начнут действовать изменения?
Изменения вступают в силу с 6 августа 2026 года.
Заключение.
Внесённые изменения в УК РФ — ещё один способ борьбы с мошенниками. Ужесточение наказания за продажу данных заставляет сто раз подумать, стоит ли абстрактная выгода такого риска, а значит, снижает количество таких исполнителей. Новые же требования к договорам на услуги связи прикроют способ получения сим-карт аферистами для использования их в преступных целях.