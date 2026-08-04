Срок до 4 лет и штраф 500 000: кого посадят в России с 6 августа 2026 за фото и переписки?

Под «сведениями о частной жизни» понимаются не только интимные фото, но и, скажем, медицинские справки, геолокация, переписки, даже данные о том, куда вы ходите и что покупаете. И теперь, если человек незаконно собирал и продавал или делился такими базами из корыстных побуждений (либо участвовала группа лиц по предварительному сговору или организованная группа), ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Ранее отягчающим обстоятельством было только использование служебного положения, а наказание доходило максимум до 2 лет тюрьмы.