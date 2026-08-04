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В Южной Корее побит 122-летний температурный рекорд

В городе Янсан, который находится в Южной Корее, был зафиксирован исторический максимум температуры воздуха, столбики термометров поднялись до отметки 42,5 градуса.

Источник: Аргументы и факты

В городе Янсан, который находится на юго-востоке Южной Кореи, был зафиксирован исторический максимум температуры воздуха, накануне столбики термометров поднялись до отметки 42,5 градуса.

Этот показатель стал самым высоким за 122 года наблюдений.

Кроме того, экстремальная жара зафиксирована в Сеуле. В частности, на площади Кванхвамун власти оборудовали временный пляж с тентами и детскими бассейнами.

В некоторых районах столицы Южной Кореи появились автоматы с бесплатной питьевой водой.

По информации властей, с середины мая в больницы Южной Кореи из-за жаркой погоды обратился 1 781 человек. Подтверждена гибель 13 человек от последствий жары.

Напомним, в ФРГ с начала апреля текущего года от жары погибли почти десять тысяч человек.

По данным Financial Times, аномальная жара и масштабные возгорания, охватившие Францию, Испанию и другие европейские страны, нанесли ущерб в размере более трех миллиардов евро.

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