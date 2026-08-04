Более 100 помощников воспитателей уволят в Нарве из-за языковых требований

В эстонской Нарве с 3 августа расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками воспитателей детских садов из-за языковых требований. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает телерадиокомпания ERR.
— В Нарве с сегодняшнего дня, 3 августа, расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками учителей детских садов. Причина — вступление в силу языковых требований. Для продолжения работы помощники должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2, — передает ERR.
Требования к знанию языка были приняты еще в 2024 году, для уже работающих сотрудников действовала двухлетняя отсрочка, которая завершилась 1 августа.
Заведующая отделом образования Нарвы Лариса Дегель заявила, что дефицита педагогов не предвидится: в отдельных группах помощников воспитателей смогут заменить вторые учителя, поэтому сбоев в работе дошкольных учреждений не ожидается.
Ранее временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов заявил, что пропускной пункт около Нарвы не вмещает эстонцев, которые хотят попасть в Россию. С 15 июня погранпункт «Нарва-1», который ранее работал с 7:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Местный департамент полиции и пограничной охраны объяснял это изменение желанием сократить нагрузку на сотрудников.