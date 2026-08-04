Более 100 помощников воспитателей уволят в Нарве из-за языковых требований

Ранее временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов заявил, что пропускной пункт около Нарвы не вмещает эстонцев, которые хотят попасть в Россию. С 15 июня погранпункт «Нарва-1», который ранее работал с 7:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Местный департамент полиции и пограничной охраны объяснял это изменение желанием сократить нагрузку на сотрудников.