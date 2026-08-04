NASA сообщило об отсутствии утечек воздуха на российском сегменте МКС

Она отметила, что специалисты Роскосмоса ранее провели ремонтные работы, что «позволило загерметизировать место утечки». «На данный момент, после того, как они установили заплатки, утечек на наблюдается», — подчеркнула Вайгел.
В начале июня руководитель пресс-службы NASA Бетани Стивенс сообщила, что ведомство отдало распоряжение астронавтам на борту МКС в целях предосторожности перейти на борт корабля Dragon в связи с ремонтными работами на российском модуле «Звезда».
В то же время в Роскосмосе сообщили об обнаружении двух потенциальных утечек воздуха в модуле «Звезда» российского сегмента МКС при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления МКС. Отмечалось, что безопасности экипажа и бортовым системам станции ничего не угрожает.