Более половины россиян отказались от отдыха ради ремонта, показал опрос

«Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. Мужчины затевают ремонт спонтанно, рассматривая его как хобби по вечерам и в выходные (33%), под давлением второй половины (50%) или помогают лучшему другу и заодно весело проводят время (11%). При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%)», — говорится в исследовании.