Расходы рядовых европейцев на поддержку Киева выросли: вот сколько потратил каждый житель ЕС

Каждый рядовой житель европейских стран, входящих в блок НАТО, тратит на поддержку Украины в среднем 618 долларов за год. Такую статистику приводит издание «Известия», основываясь на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.
С января 2025 года эти расходы увеличились в полтора раза, а всего европейские страны НАТО с начала СВО выделили на поддержку Киева более 237 миллиардов долларов, сказано в публикации.
Сообщается, что, в частности, в Дании за всё время конфликта на каждого жителя пришлось около 2,5 тысячи долларов расходов на Украину. В других странах Северной Европы и Балтии этот показатель также высок.
Тем временем США сокращают вложения в Украину. Как Штаты отказались передать Киеву утвержденную помощь на $400 млн, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка Украины со стороны международных партнеров сопровождается крупными финансовыми интересами и представляет собой бизнес.