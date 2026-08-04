Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расходы рядовых европейцев на поддержку Киева выросли: вот сколько потратил каждый житель ЕС

«Известия»: расходы жителей Европы на поддержку Украины выросли в полтора раза.

Источник: Комсомольская правда

Каждый рядовой житель европейских стран, входящих в блок НАТО, тратит на поддержку Украины в среднем 618 долларов за год. Такую статистику приводит издание «Известия», основываясь на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.

С января 2025 года эти расходы увеличились в полтора раза, а всего европейские страны НАТО с начала СВО выделили на поддержку Киева более 237 миллиардов долларов, сказано в публикации.

Сообщается, что, в частности, в Дании за всё время конфликта на каждого жителя пришлось около 2,5 тысячи долларов расходов на Украину. В других странах Северной Европы и Балтии этот показатель также высок.

Тем временем США сокращают вложения в Украину. Как Штаты отказались передать Киеву утвержденную помощь на $400 млн, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка Украины со стороны международных партнеров сопровождается крупными финансовыми интересами и представляет собой бизнес.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше