4 августа в календаре: день гостя, спелеолога и дымчатого леопарда

Если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна. День, начавшийся с грозы, может грозой и закончиться. Туман на восходе солнца — к тихой, безветренной погоде. На Марию Магдалину в поле не работают — гроза убьет. Опята появились — к неурожаю грибов. Пауки исчезли — к дождю. Коли в этот день гроза — сена будет за глаза. Коль рано появились осенние опенки — грибной слой будет тонким (неурожай на остальные грибы). В лесу совсем не видно пауков — к дождю. Выползают слизняки — к ненастью. Град чаще всего бывает после полудня. Появились волнообразные облака в виде крупных рядов — жди вскоре грозы. Гром гремит беспрерывно — будет град. Много росы — к неурожаю льна. Если на Марфу будет много росы — льняная материя получится серой и грубой. Сильная гроза — к хорошему сенокосу. Сильные раскаты грома — к граду. Гроза весь день не прекращается — к урожаю фруктов в саду. Куры гуляют по двору во время дождя — к теплу. Годы, когда много гроз, обычно бывают урожайными на фрукты. Для обретения здорового румянца и чистой кожи принято было умываться «серебряной росой», собранной с утра в емкость из серебра. Если в этот день умыться росой — до конца года не утратишь красоты и молодости.