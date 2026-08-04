4 августа в календаре: день гостя, спелеолога и дымчатого леопарда

Какой сегодня праздник.
День рождения шампанского День качания на качелях День гостя День заветного сундучка День одиноких работающих женщин Международный день дымчатого леопарда День спелеолога День чуткого носа День пуантилизма День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины День памяти преподобного Корнилия Переяславского.
Именины.
Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.
Марьи добрый день.
В этот день совершается память одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. Отношение православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в католицизме ее отождествляют с кающейся блудницей из Вифании, то в православии Марию почитают исключительно как мироносицу.
Мария происходила из галилейского города Магдалы (отсюда и прозвище). В Новом завете ее имя упоминается лишь в нескольких эпизодах. В частности, известно, что Иисус излечил ее от одержимости семью бесами, после чего она последовала за Спасителем и стала служить ему. Магдалина была на Голгофе во время казни Христа, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолам.
Считается, что Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову. Смерть ее была мирной: святая скончалась в Эфесе. В православии Марию почитают как равноапостольную святую.
В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами — черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму — варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.
В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли гроза — сена будет за глаза».
В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы — льны будут серы и косы». Вместе с тем, утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.
События.
1326 год — в Москве заложен первый каменный храм — Успенский собор.
1662 год — в Москве начался Медный бунт.
1668 год — день рождения шампанского.
1774 год — в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение.
1777 год — в Лондоне открыт первый в мире цирк.
1783 год — Россия и Картли-Кахетинское царство подписали Георгиевский трактат.
1888 год — основан Томский университет.
1912 год — состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш.
1914 год — Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии.
1951 год — в Ленинграде с Финляндского вокзала отправился первый электропоезд.
1954 год — свой первый полёт совершил британский сверхзвуковой самолёт P-1.
1962 год — лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсон Мандела заключён в тюрьму, в которой провёл 28 лет.
1972 год — начало изгнания индийцев из Уганды.
1984 год — африканское государство Республика Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.
1995 год — началась операция «Буря», завершившаяся уничтожением Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.
2002 год — бывший король Афганистана Захир-шах вернулся в покои своего дворца, который он покинул 29 лет тому назад.
2007 год — запущен космический аппарат НАСА «Феникс», предназначенный для исследования Марса.
2020 год — взрывы в порту Бейрута, более 200 погибших.
В этот день родились.
Василий Стасов (1769 — 1848 г.), русский архитектор.
Перси Биши Шелли (1792 — 1822 г.), английский поэт и драматург.
Кнут Гамсун (1859 — 1952 г.), норвежский писатель, Нобелевский лауреат.
Луи Армстронг (1901 — 1971 г.), американский джазовый музыкант.
Барак Обама (1961 г.), 44-й президент США (2009−2017), Нобелевский лауреат.
Анастасия (1965 г.), советская и российская певица, автор стихов и музыки.
Мария Куликова (1977 г.), российская актриса театра, кино и дубляжа.
Меган, герцогиня Сассекская (1981 г.), супруга принца Гарри, бывшая американская киноактриса и фотомодель.
Анастасия Микульчина (1983 г.), российская актриса театра и кино, поэт.
Ван Хао (1989 г.), китайский шахматист.
Народные приметы.
Если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна. День, начавшийся с грозы, может грозой и закончиться. Туман на восходе солнца — к тихой, безветренной погоде. На Марию Магдалину в поле не работают — гроза убьет. Опята появились — к неурожаю грибов. Пауки исчезли — к дождю. Коли в этот день гроза — сена будет за глаза. Коль рано появились осенние опенки — грибной слой будет тонким (неурожай на остальные грибы). В лесу совсем не видно пауков — к дождю. Выползают слизняки — к ненастью. Град чаще всего бывает после полудня. Появились волнообразные облака в виде крупных рядов — жди вскоре грозы. Гром гремит беспрерывно — будет град. Много росы — к неурожаю льна. Если на Марфу будет много росы — льняная материя получится серой и грубой. Сильная гроза — к хорошему сенокосу. Сильные раскаты грома — к граду. Гроза весь день не прекращается — к урожаю фруктов в саду. Куры гуляют по двору во время дождя — к теплу. Годы, когда много гроз, обычно бывают урожайными на фрукты. Для обретения здорового румянца и чистой кожи принято было умываться «серебряной росой», собранной с утра в емкость из серебра. Если в этот день умыться росой — до конца года не утратишь красоты и молодости.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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