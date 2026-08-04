Что изменится в новых правилах по воде на дачах и в частных домах с 2027 года и затронет многих белорусов

В Беларуси с 1 января 2027 года вступает в силу новая редакция Водного кодекса, который вводит прямой запрет на сброс любых сточных вод за пределы земельного участка дач или частных домов в деревнях, напоминает Россонский райисполком. Это жесткое правило для всех, у кого нет подключения к центральной канализации.
«Организовать сброс “за забор” отныне незаконно», — отметили в исполкоме.
То есть на соседнюю территорию, а также в кюветы, овраги использованную воду из септиков, летних душевых, бань, кухонь сливать будет нельзя. Это касается также дождевой воды с крыш.
Вся хозяйственно-бытовая вода после использования должна оставаться в пределах границ участка и проходить очистку.
Владельцам частных домов и дач необходимо организовать очистку и утилизацию воды в пределах своего участка. Для этого использовать локальные очистные сооружения — герметичные септики, поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы и транши. Очищенную таким образом воду уже сбрасывать можно в соответствии с проектной документацией и экологическими нормами.
Кстати, ограничения коснутся и выкопанных на участках прудов. Теперь только один и ограниченного размера.
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