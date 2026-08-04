Что изменится в новых правилах по воде на дачах и в частных домах с 2027 года и затронет многих белорусов

В Беларуси с 1 января 2027 года вступает в силу новая редакция Водного кодекса, который вводит прямой запрет на сброс любых сточных вод за пределы земельного участка дач или частных домов в деревнях, напоминает Россонский райисполком. Это жесткое правило для всех, у кого нет подключения к центральной канализации.