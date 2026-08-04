Теннисистка Самсонова вышла во второй круг турнира в Торонто

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Индонезии Джанис Тьен в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 7:5 в пользу Самсоновой, которая не имеет на турнире номера посева. Тьен выступала без номера посева. Во втором круге россиянка сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии (22-й номер посева).
Ранее во второй круг вышла Алина Корнеева. Ее соперница Полина Кудерметова, представляющая Узбекистан, отказалась от продолжения борьбы при счете 6:0, 3:0 в пользу россиянки. Анна Блинкова уступила Ребекке Шрамковой из Словакии (3:6, 3:6).
27-летняя Самсонова располагается на 55-й позиции в мировом рейтинге. На ее счету 5 титулов WTA в одиночном разряде. В 2025 году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).
Тьен 24 года. Она занимает 36-ю строчку в рейтинге WTA. В активе спортсменки один титул под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема представительница Индонезии не проходила дальше второго круга.
Турнир в Торонто относится к категории WTA 1000. Действующей победительницей является канадка Виктория Мбоко. Из россиянок соревнование выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).