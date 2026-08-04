В «Максе» появится возможность подтвердить льготы на проезд в транспорте

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом. Самое ощутимое нововведение для пассажира — это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией (если у перевозчика есть техническая возможность)», — рассказала она.