Женщина в США напала на отца с ножом и вырезала ему сердце

В штате Индиана, США, 32-летняя Серена Долнич напала с ножом на своего 58-летнего отца Грегори Долнича и вырезала его сердце. Об этом в субботу, 1 августа, пишет People.
Родственники забеспокоились, когда мужчина перестал отвечать на звонки, а его дочь вместо того, чтобы позвать отца, говорила странные вещи. Бойфренд женщины утверждал, что видел ее всю в крови.
Сотрудники заглянули в окно и увидели на полу мужчину, покрытого запекшейся кровью. Они выломали дверь и ворвались внутрь. На теле мужчины обнаружили раны на голове, руках и предплечьях, грудная клетка была вскрыта — сердце лежало у него на животе.
Серену нашли в одной из спален: она была в майке, без штанов и вся перепачкана кровью. В доме также изъяты три окровавленных ножа. Женщину задержали и доставили в больницу. На допросе она заявила, что в тот день смотрела телевизор и что они с отцом хорошо ладили. Подозреваемая находится под стражей, говорится в материале.
Ранее другой мужчина убил отца дубинкой в квартире на Палехской улице в Москве. Затем он расчленил его тело и вывез останки во Владимирскую область, где сжег их. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Ему предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. СК попросил суд арестовать подозреваемого.