Женщина в США напала на отца с ножом и вырезала ему сердце

Серену нашли в одной из спален: она была в майке, без штанов и вся перепачкана кровью. В доме также изъяты три окровавленных ножа. Женщину задержали и доставили в больницу. На допросе она заявила, что в тот день смотрела телевизор и что они с отцом хорошо ладили. Подозреваемая находится под стражей, говорится в материале.