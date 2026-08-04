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В ГД сообщили, когда заработает запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках

Депутат Госдумы Игорь Антропенко отметил, что соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Закон, запрещающий продавать никотиносодержащую продукцию и устройства для ее потребления на остановках общественного транспорта, вступит в силу с 1 сентября. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

«С 1 сентября вступит в силу запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Эта мера является лишь малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан», — сказал Антропенко.

По его словам, торговля сигаретами, вейпами, кальянами и другой табачной и никотиносодержащей продукцией на остановка увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

Закон был подписан президентом в декабре 2025 года. Поправки внесены в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Поправки же вводят запрет на розничную продажу табачных изделий, продукции, содержащей никотин, кальянов и устройств для их потребления на остановках всех видов общественного транспорта в городах и пригородных зонах.

Исключением будут только те торговые точки, которые расположены на остановках и являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте.

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