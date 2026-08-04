В ГД сообщили, когда заработает запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках

Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Поправки же вводят запрет на розничную продажу табачных изделий, продукции, содержащей никотин, кальянов и устройств для их потребления на остановках всех видов общественного транспорта в городах и пригородных зонах.