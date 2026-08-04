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ЛДПР предложила установить минимальные закупочные цены для фермерской продукции

Лидер партии Леонид Слуцкий также выступил за предоставление местным производителям преимущества при распределении торговых мест.

БАРНАУЛ, 4 августа. /ТАСС/. ЛДПР предлагает установить минимальные закупочные цены на фермерскую продукцию, обеспечить местным производителям доступ к полкам магазинов, а также предоставить им преимущество при распределении торговых мест. Об этом ТАСС заявил лидер партии Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

По его словам, между ценой, по которой фермеры продают продукцию, и стоимостью товаров в магазинах существует значительный разрыв. При этом высокая стоимость продуктов для покупателей не всегда отражается на доходах производителей.

«ЛДПР предлагает установить минимальные закупочные цены для фермерской продукции, обеспечить местным производителям доступ к полкам — так цены на продукты перестанут расти. Мы также призываем дать местным фермерам преимущество при распределении торговых мест», — сказал Слуцкий.

По его мнению, это поможет поддержать фермерские хозяйства и малый бизнес, расширить возможности сбыта продукции местного производства и сделать свежие региональные продукты более доступными для жителей.

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