Боль появится потом: Онколог назвал первый тихий сигнал рака, когда болезнь ещё не даёт о себе знать

Если человек за несколько месяцев без изменения питания и уровня физической активности потерял более 5−10% массы тела, особенно если это сопровождается слабостью, снижением аппетита, длительным повышением температуры, ночной потливостью или другими необъяснимыми симптомами, откладывать обследование не стоит. Чем раньше удаётся установить причину таких изменений, тем быстрее можно начать необходимое лечение, если оно действительно потребуется.