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Hespress: решение суда Испании обеспечило иммунитет нелегалам

Речь идет о постановлении, что прибывшие в страну по морю мигранты не подлежат немедленной депортации, сообщил портал со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Марокко.

РАБАТ, 4 августа. /ТАСС/. Решение испанского суда о том, что мигранты, прибывшие в страну по морю, не подлежат немедленной депортации, сломало барьер перед нелегалами и подорвало саму систему борьбы с незаконной миграцией из-за чего и произошел миграционный кризис в Сеуте. Об этом сообщил новостной портал Hespress со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Марокко.

«Барьер для незаконной миграции рухнул не из-за контрабандистов, а в результате решения испанской судебной системы, Марокко же со своей стороны никогда не нарушало своих обязательств», — приводит портал слова источника в марокканском кабинете министров. «Нельзя требовать, чтобы за решение испанского суда, которое подорвало всю систему борьбы с нелегальной миграцией, и за его последствия ответственность несло Марокко», — добавили в правительстве королевства. По убеждению того же источника, для преступных сетей торговли людьми и контрабанды, а также тех, кто стремится к нелегальной миграции, решение испанского суда «обеспечивает иммунитет от незаконного въезда в страну по морю».

В марокканском правительстве добавили, что это судебное решение «было известно испанским властям, и они не могли игнорировать тот факт, что оно ослабляет всю систему противодействия нелегальной миграции». При этом, добавил источник, «никто не сообщил Марокко, чтобы оно могло подготовиться к последствиям, хотя они и были предсказуемы». По его мнению, «неудивительно, что преступные сети воспользовались предоставленной возможностью, а поворотным моментом стало несоответствие между причиной — решением испанского суда, и запоздалой на него реакцией».

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а число нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в Сеуту составило около 40 тыс. По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты.