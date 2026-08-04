Hespress: решение суда Испании обеспечило иммунитет нелегалам

«Барьер для незаконной миграции рухнул не из-за контрабандистов, а в результате решения испанской судебной системы, Марокко же со своей стороны никогда не нарушало своих обязательств», — приводит портал слова источника в марокканском кабинете министров. «Нельзя требовать, чтобы за решение испанского суда, которое подорвало всю систему борьбы с нелегальной миграцией, и за его последствия ответственность несло Марокко», — добавили в правительстве королевства. По убеждению того же источника, для преступных сетей торговли людьми и контрабанды, а также тех, кто стремится к нелегальной миграции, решение испанского суда «обеспечивает иммунитет от незаконного въезда в страну по морю».