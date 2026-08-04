Свыше 13 тысяч военных привлекут к учениям по обороне морских рубежей

На Тихоокеанском флоте начались крупные учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежных территорий Дальнего Востока России. Маневры проходят в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины и станут главным мероприятием оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году.
В учениях задействованы более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации. Практические действия развернутся в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.
В ходе маневров военные отработают управление группировками сил, выполнение нестандартных оперативных задач и применение высокоточного оружия, современных вооружений и военной техники. Учения также пройдут при взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти.
Ранее корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыли в Китай на российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026».