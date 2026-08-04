Свыше 13 тысяч военных привлекут к учениям по обороне морских рубежей

В учениях задействованы более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации. Практические действия развернутся в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.