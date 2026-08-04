Эксперт Голованова рассказала, как ИИ повлияет на требования к соискателям

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Владение инструментами на базе искусственного интеллекта в ближайшем будущем станет обязательным для большинства соискателей работы, это станет такой же нормой, как навык работы на компьютере. Такое мнение ТАСС высказала руководитель исследовательского центра одного из крупнейших сервисов по поиску работы Наталья Голованова.
«В ближайшие годы мы, скорее всего, будем говорить не о массовом появлении неизвестных сегодня профессий, а о том, что практически каждая профессия станет “цифровой”. Ранее владение компьютером стало базовым навыком, а нормой становится умение эффективно использовать возможности искусственного интеллекта», — сказала она.
Голованова отметила, что развитие ИИ уже привело к созданию «профессий будущего», например, специалистов по машинному обучению и компьютерному зрению, которое позволяет нейросетям анализировать визуальные данные. Она уточнила, что цифровыми становятся и традиционные профессии в сферах маркетинга, финансах, юриспруденции и управления персоналом. По ее словам, на рынке труда происходит не столько появление новых профессий, сколько трансформация существующих.
«Если раньше было достаточно быть экспертом в своей области, то сегодня работодатели ценят специалистов, которые совмещают профессиональную экспертизу с цифровыми компетенциями, умеют работать с данными, использовать ИИ как рабочий инструмент и быстро осваивать новые технологии», — сказала руководитель.