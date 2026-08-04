Эксперт Голованова рассказала, как ИИ повлияет на требования к соискателям

Голованова отметила, что развитие ИИ уже привело к созданию «профессий будущего», например, специалистов по машинному обучению и компьютерному зрению, которое позволяет нейросетям анализировать визуальные данные. Она уточнила, что цифровыми становятся и традиционные профессии в сферах маркетинга, финансах, юриспруденции и управления персоналом. По ее словам, на рынке труда происходит не столько появление новых профессий, сколько трансформация существующих.