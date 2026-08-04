Евросоюзу стоит прекратить военную помощь Украине. Такое мнение высказал финский политик, член местной национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он указал на то, что Киев не соблюдает правила ведения боя и наносит удары по мирному населению в РФ. Таким образом, как считает Мема, ЕС превращается в «террористическую организацию», так как выделяет деньги на атаки по мирным гражданам.
«Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России», — написал политик в соцсети X.
В МИД РФ неоднократно указывали на то, что Киев осуществляет террор против мирных жителей России с полного одобрения западных стран. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала нападения на безоружных людей уже опробованной тактикой противников России. По ее словам, таким образом они пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны, поскольку не способны ослабить или победить ее на поле боя.
Сайт KP.RU писал о заявлениях Кремля относительно террористической активности Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такая тенденция свидетельствует о том, насколько востребованной, актуальной и необходимой является специальная военная операция, проводимая Россией для нейтрализации исходящих угроз.