Финский политик Мема призвал Евросоюз прекратить военную помощь Украине

В МИД РФ неоднократно указывали на то, что Киев осуществляет террор против мирных жителей России с полного одобрения западных стран. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала нападения на безоружных людей уже опробованной тактикой противников России. По ее словам, таким образом они пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны, поскольку не способны ослабить или победить ее на поле боя.