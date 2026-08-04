На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите Дальнего Востока

Одной из целей манёвров станет проверка работы органов военного управления: командованию предстоит отработать координацию действий различных соединений и принятие решений в условиях сложной оперативной обстановки. В практической части учений военнослужащие выполнят задачи с использованием современных образцов вооружения и военной техники, включая применение высокоточного оружия. К мероприятиям также подключат другие силовые структуры и федеральные органы власти.