Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 6 125 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 6 125 человек. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в еженедельном бюллетене.
В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека. Медицинскую помощь в учреждениях получили 60 992 человека. Оставшимся без крова передано 287 жилищ. Проведен осмотр 43 679 помещений, из которых повреждения получил 41 624 объекта.
Землетрясение произошло вечером 24 июня в штате Яракуй. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 10 километрах друг от друга. После основного удара произошли более 1 500 афтершоков, говорится в сообщении.
Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю превысило 20 человек. Землетрясение произошло 28 июля у побережья острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.