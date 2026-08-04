Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 6 125 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 6 125 человек. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в еженедельном бюллетене.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 6 125 человек. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в еженедельном бюллетене.

В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека. Медицинскую помощь в учреждениях получили 60 992 человека. Оставшимся без крова передано 287 жилищ. Проведен осмотр 43 679 помещений, из которых повреждения получил 41 624 объекта.

Землетрясение произошло вечером 24 июня в штате Яракуй. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 10 километрах друг от друга. После основного удара произошли более 1 500 афтершоков, говорится в сообщении.

Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю превысило 20 человек. Землетрясение произошло 28 июля у побережья острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше