Пока вы спали: августовский «зажар», секреты Кобейна, атака попугая и редкие имена

Украина никогда не сможет вступить в НАТО, несмотря на многолетние усилия по переходу на стандарты блока. Об этом 3 августа заявил бывший главком Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный на общем совещании послов в Киеве. «Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» (18+).