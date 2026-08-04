Пока вы спали: августовский «зажар», секреты Кобейна, атака попугая и редкие имена

В России.
Синоптик рассказала, где в России ожидается сильная жара до 36 градусов.
Температура воздуха поднимется до 35−36 градусов в центральных и южных округах Красноярского края, в Тыве, в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. «С 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Тыве будет сильная жара до +35 градусов, а с 4 по 6 августа в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях сильная жара до +36 градусов», — рассказала она.
В Москве девочек стали чаще называть в честь Афины.
Московские родители продолжают выбирать для детей редкие имена по мотивам древнегреческой мифологии, в частности, девочек стали чаще называть в честь богини мудрости Афины, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы. В ЗАГС отметили, что в столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии. «С начала 2026 года имя Афина получила 81 девочка, что почти на 30% больше, чем годом ранее. За последние годы популярность имени стабильно растет: в 2025 году так назвали 128 девочек, в 2024-м — 131, а всего с 2019 года имя получили уже более 700 москвичек», — отметили в пресс-службе.
В МВД рассказали о вреде коротких видео в соцсетях для подростков.
Короткие видеоролики в социальных сетях могут увеличивать риск развития девиантного поведения у подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. «В коротких видеороликах могут содержаться сцены насилия или иные деструктивные материалы. Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения», — говорится в сообщении.
Самолет и два вертолета будут искать пропавший в Приангарье борт.
Самолет отправится из Якутии для поисков борта «Cessna 182», пропавшего в Приангарье, утром к поиску подключатся два вертолета. Об этом 3 августа сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале (18+). «Борт должен был в 20:50 вернуться в поселок Мама, откуда он днем вылетел на патрулирование… В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к поиску борта подключатся 2 вертолета», — написал он. На борту пропавшего самолета находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.
При атаке БПЛА под Геленджиком погибли семь человек.
Количество погибших при атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек. Трое из погибших — дети. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По данным оперштаба, 40 человек получили различные травмы. В больницы госпитализировали 21 пострадавшего. По данным Минздрава, девять человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за неисполнения требований о соблюдении российских законов. Компания не настроила предустановку отечественного магазина приложений RuStore и мессенджера «Макс», сообщила пресс-служба регулятора. «В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании», — пояснили в ФАС. Компания получит административный штраф, если суд установит, что она нарушила закон о защите конкуренции.
Минпросвещения утвердило федеральный перечень школьных учебников.
Минпросвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, следует из приказа ведомства. «Утвердить федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», — говорится в документе. Согласно документу, в федеральный перечень включены учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии.
Провокации от «лженаблюдателей» готовят перед выборами, сообщили в Госдуме.
Провокации с участием специально обученных за границей «лженаблюдателей» готовятся в преддверии выборов в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. «К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей “лженаблюдателей”, — предупредил Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале (18+) комиссии.
О спорте.
Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро чемпионата Европы.
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. По сумме шести попыток представители России набрали 408,99 балла. Победителями стали немцы Лу Массенберг и Жонатан Шауэр (423,84 балла), третье место заняли итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо (386,07). Для российских спортсменов эта медаль стала восьмой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.
Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль на ЧЕ в Париже.
Российские синхронистки победили на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. Турнир проходит в Париже. Россиянки набрали 285,0346 балла. Второе место заняла команда Испании (282,3541 балла), третьими стали итальянки (256,1558). В составе российской команды выступали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Для российских спортсменов эта медаль стала седьмой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали три серебряные и три бронзовые награды.
Сборная Новой Зеландии отказалась играть против россиян на турнире по футзалу.
Сборная Новой Зеландии по футзалу отказалась провести матч против команды России на международном турнире в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча должна была пройти 3 августа, но новозеландская федерация отказалась от ее проведения. Сборной России присудили победу со счетом 3:0. В первом туре россияне сыграли вничью с командой Вьетнама (2:2). Следующую игру сборная России должна провести против соперников из Афганистана 5 августа. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров из-за ситуации на Украине.
Это интересно.
В США объяснили происхождение «кровавых водопадов» в Антарктиде.
Американские биологи впервые всесторонне изучили образцы льда, почвы и воды из знаменитых «кровавых водопадов» в восточно-антарктических Сухих долинах Мак-Мердо, что позволило им раскрыть уникальный характер местных одноклеточных экосистем и доказать, что они возникли тысячи лет назад в результате изоляции части древнего моря. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Geoscience (18+).
Попугай атаковал бразильского футболиста во время матча.
В Бразилии во время юниорского матча между командами «Фламенго» и «Сеара» на поле неожиданно появился крупный попугай ара и напал на футболиста. На 17-й минуте матча птица спикировала на длинноволосого игрока, из-за чего спортсмену пришлось прижаться к земле. Арбитр приостановил матч, но через минуту после того, как птица улетела, возобновил его. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сеары».
В Московском зоопарке родились птенцы полярной совы.
Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это первое потомство живущей в центре пары сов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. «Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры. Их уже можно увидеть во время прогулок и экскурсий. Это первое потомство живущей в центре пары полярных сов», — говорится в сообщении.
В мире.
Залужный: Украина никогда не сможет вступить в НАТО.
Украина никогда не сможет вступить в НАТО, несмотря на многолетние усилия по переходу на стандарты блока. Об этом 3 августа заявил бывший главком Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный на общем совещании послов в Киеве. «Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» (18+).
В Одесской области солдат ВСУ в состоянии опьянения бросил гранату в подростков.
В Одесской области полицейские сообщили о подозрении в отношении солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в сторону несовершеннолетних вблизи учебного заведения. Об этом 3 августа сообщили в местной полиции. Отмечается, что инцидент произошел в городе Подольск. Следствие установило, что 51-летний боец, самовольно оставивший часть, находился в состоянии опьянения возле одного из местных лицеев. Он начал нецензурно высказываться в адрес подростков и спровоцировал конфликт. Мужчина демонстрировал предмет, похожий на гранату, и угрожал его применить.
В Италии умер мальчик, девять лет находившийся в коме из-за сырого молока.
Тринадцатилетний мальчик из итальянской провинции Тренто, который с 2017 года находился в постоянном вегетативном состоянии после тяжелой инфекции, вызванной бактерией из сырого молока, скончался спустя девять лет, сообщило издание Dolomiti (18+). «Маттиа Маэстри скончался вчера утром, в воскресенье, 2 августа, проведя более двух третей своей очень короткой жизни неподвижно в постели», — пишет издание. Трагедия произошла в июне 2017 года, когда Маттиа Маэстри было четыре года. Он съел сыр, изготовленный из сырого молока на сыроварне в городе Коредо. Продукт был заражен бактерией Escherichia coli, которая вызвала у ребенка гемолитико-уремический синдром — тяжелое осложнение инфекции.
В Белоруссии сократили список населенных пунктов в зонах радиоактивного загрязнения.
В Белоруссии принято решение сократить перечень населенных пунктов и объектов, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, на фоне улучшения радиационной обстановки. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба правительства страны. «Обновлен перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», — говорится в сообщении в Telegram-канале (18+). Новый перечень был утвержден постановлением Совета министров Белоруссии. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин.
Посольство России направило Польше протест из-за сноса памятника советским солдатам.
Посольство России направило властям Польши протест после демонтажа в Пыжице памятника советским солдатам, погибшим в 1941—1945 годах. «Незаконный демонтаж памятников является вопиющей попыткой исказить историю и стереть из сознания польского народа память о героизме советских солдат», — указано в сообщении. Посольство отмечает, что демонтаж памятника нарушает соглашение о могилах и мемориальных местах жертв войны и репрессий от 22 февраля 1994 года. Оно подразумевает сохранение и уход за такими памятниками в обеих странах.
Турецкое судно попало под удар БПЛА в Черном море при перевозке фруктов в Россию.
Беспилотники ударили по турецкому судну Nadhezna в Черном море. Оно загорелось, пострадали четыре члена экипажа, сообщает IHA. По данным турецкого агентства, судно перевозило свежие фрукты и овощи в Россию. Как пишет газета Cumhuriyet (18+), судно следовало из Самсуна в Новороссийск. Атака произошла около 16:30 мск в 30 морских милях от Новороссийска. Трое из пострадавших — граждане Турции. Капитан судна Ялчин Шахин заявил, что Nadhezna был атакован шестью-семью беспилотниками. Он утверждает, что дроны были украинскими. Экипаж начал тушить пожар самостоятельно. Корабли ВМФ России не смогли приблизиться к судну, чтобы помочь экипажу, из-за беспилотников в этом районе, уточнила Cumhuriyet.
Иран планировал атаковать три объекта на Украине.
Иран планировал нанести удар по трем объектам Украины после атаки Киева на иранское судно. Об этом 3 августа заявил советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи. «Мы планировали нанести удар по трем объектам в Украине, но отменили атаку после извинений Украины», — процитировал его телеканал Press TV. Резаи уточнил, что Иран не стремится начать боевые действия, но при этом будет себя защищать.
На Западе вспыхнул новый скандал из-за обстоятельств смерти Кобейна.
Скандал из 90-х 3 августа встряхнул западную рок-тусовку и фанатов одной музыкальной звезды по всему миру — вокалиста Nirvana Курта Кобейна. Как выяснили американские СМИ, в 1995 году адвокат его вдовы Кортни Лав обращался в полицию Сиэтла с просьбой передать материалы дела о смерти музыканта, включая фотографии и пленки, а копии — уничтожить. Эта деталь снова подогрела интерес сторонников альтернативной версии гибели рок-музыканта. Официально Кобейн покончил с собой в апреле 1994 года, однако часть поклонников и независимых исследователей продолжает считать, что в деле остались нестыковки. Они ссылаются на спорные обстоятельства расследования и считают, что новые сведения могут вновь вернуть внимание к одной из самых обсуждаемых историй в мире рок-музыки.
Суд запретил израильскому министру использовать крокодилов для охраны тюрем.
Министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запретили использовать крокодилов для охраны тюрем. Об этом 2 августа сообщила газета Jerusalem Post (18+). «Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами», — говорится в материале. Судебное постановление было вынесено по итогам рассмотрения петиции. С требованием запретить привлечение рептилий к охране исправительных учреждений выступила местная организация по защите прав животных «Let the Animals Live».