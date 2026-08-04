В Хабаровске 4 августа прогнозируют кратковременный дождь

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 4 августа опасных метеоявлений на территории Хабаровского края не прогнозируется. В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. В ночные часы температура составит от +18 до +20 градусов, в дневные — от +28 до +30 градусов. Скорость юго западного ветра — 9−14 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.