В Нарве более ста работников детсадов лишатся работы из-за языкового закона

В эстонской Нарве увольняют 108 помощников воспитателей детских садов, не соответствующих требованиям законодательства о знании государственного языка. Для сохранения своих должностей сотрудникам необходимо было подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2, сообщает ERR.
Решение принято в рамках действующих языковых норм, предусматривающих обязательное подтверждение уровня владения эстонским языком для работников образовательной сферы. Те, кто не выполнил это требование, не смогут продолжить работу в детских садах.
Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация складывается и в Таллине, где из-за недостаточного уровня знания эстонского языка под угрозой увольнения оказались сотни сотрудников дошкольных учреждений.