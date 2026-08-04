В Нарве более ста работников детсадов лишатся работы из-за языкового закона

В эстонской Нарве увольняют 108 помощников воспитателей детских садов, не соответствующих требованиям законодательства о знании государственного языка. Для сохранения своих должностей сотрудникам необходимо было подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2, сообщает ERR.