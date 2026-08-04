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В Нарве более ста работников детсадов лишатся работы из-за языкового закона

В эстонской Нарве увольняют 108 помощников воспитателей детских садов из-за языкового закона.

Источник: Аргументы и факты

В эстонской Нарве увольняют 108 помощников воспитателей детских садов, не соответствующих требованиям законодательства о знании государственного языка. Для сохранения своих должностей сотрудникам необходимо было подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2, сообщает ERR.

Решение принято в рамках действующих языковых норм, предусматривающих обязательное подтверждение уровня владения эстонским языком для работников образовательной сферы. Те, кто не выполнил это требование, не смогут продолжить работу в детских садах.

Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация складывается и в Таллине, где из-за недостаточного уровня знания эстонского языка под угрозой увольнения оказались сотни сотрудников дошкольных учреждений.