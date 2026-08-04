Юрист рассказал, как часто можно выходить на перекур на работе

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Длительность и частота перекуров находится полностью в компетенции работодателя, поскольку трудовое законодательство России этот вопрос не регулирует, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для “перекуров” — ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации. Фактически работник может выходить на перекур исключительно в периоды, которые работодатель определил как время отдыха», — поясняет юрист.
Основной из них — перерыв для отдыха и питания (обед), который предоставляется всем сотрудникам при продолжительности рабочего дня более четырех часов. Его длительность по закону составляет от 30 минут до 2 часов.
Дополнительные короткие перерывы (например, технические или для проветривания) работодатель вправе вводить по своему усмотрению, но не обязан.
Таким образом, работник имеет право использовать предоставленный перерыв по своему усмотрению, в том числе для курения — разумеется, в специально отведенных местах.
«Выход на перекур в рабочее время, не отнесенное к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий», — обращает внимание юрист.