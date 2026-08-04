Юрист рассказал, как часто можно выходить на перекур на работе

«Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для “перекуров” — ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации. Фактически работник может выходить на перекур исключительно в периоды, которые работодатель определил как время отдыха», — поясняет юрист.