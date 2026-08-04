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Юрист рассказал, как часто можно выходить на перекур на работе

Юрист Южалин: перекуры регулируются внутренним трудовым распорядком организации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Длительность и частота перекуров находится полностью в компетенции работодателя, поскольку трудовое законодательство России этот вопрос не регулирует, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для “перекуров” — ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации. Фактически работник может выходить на перекур исключительно в периоды, которые работодатель определил как время отдыха», — поясняет юрист.

Основной из них — перерыв для отдыха и питания (обед), который предоставляется всем сотрудникам при продолжительности рабочего дня более четырех часов. Его длительность по закону составляет от 30 минут до 2 часов.

Дополнительные короткие перерывы (например, технические или для проветривания) работодатель вправе вводить по своему усмотрению, но не обязан.

Таким образом, работник имеет право использовать предоставленный перерыв по своему усмотрению, в том числе для курения — разумеется, в специально отведенных местах.

«Выход на перекур в рабочее время, не отнесенное к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий», — обращает внимание юрист.