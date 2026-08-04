Дожди и жара до +32 прогнозируются в Хабаровском крае 4 августа

В Хабаровске воздух прогреется от +21 до +28. Дожди с перерывами ожидаются ночью, утром и в первой половине дня, после 16:00 облака начнут расходиться, хотя около 19:00 возможен ещё один кратковременный дождь. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.