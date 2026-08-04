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Дожди и жара до +32 прогнозируются в Хабаровском крае 4 августа

Дожди пройдут в большинстве городов — полностью сухая погода сохранится лишь в Советской Гавани.

В Хабаровском крае 4 августа температура составит от +18 на побережье до +32 на юге региона. Дожди пройдут в большинстве городов — полностью сухая погода сохранится лишь в Советской Гавани, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.

В Хабаровске воздух прогреется от +21 до +28. Дожди с перерывами ожидаются ночью, утром и в первой половине дня, после 16:00 облака начнут расходиться, хотя около 19:00 возможен ещё один кратковременный дождь. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре температура будет держаться в пределах +21…+26. Утро пройдёт преимущественно без осадков, а после полудня начнутся дожди, которые продолжатся до вечера. Ветер усилится до десяти метров в секунду.

В Бикине ожидается от +20 до +31. Утром пройдут дожди, наиболее заметные около 10:00, после обеда осадки прекратятся и станет теплее. Порывы ветра составят до десяти метров в секунду.

В Вяземском температура поднимется от +21 до +32. Небольшие дожди возможны утром и около полудня, затем установится переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду.

В Амурске воздух прогреется от +23 до +26. До полудня сохранится облачная погода, затем начнутся дожди, которые усилятся к вечеру. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре ожидается от +20 до +27. Большую часть дня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен около 16:00. Ветер останется слабым, с порывами не более шести метров в секунду.

В Советской Гавани температура составит от +17 до +25. Утром и днём будет преимущественно солнечно, к вечеру появится облачность, но осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигнуть 11 метров в секунду.

В Охотске воздух прогреется от +15 до +18. До утра сохранится облачная погода, после 10:00 начнутся дожди, которые усилятся во второй половине дня и продолжатся вечером. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду.