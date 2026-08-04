В ГД хотят повысить зарплаты медикам и дать им льготы, как у чиновников

Зарплаты российских врачей нужно повысить до 200% среднего уровня по региону. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.
Также он высказался за расширение перечня льгот для медиков. По мнению парламентария, таким образом повысится престиж профессии врача, работающего не только в частном секторе, но и в государственном.
Депутат указал, что значительная часть выпускников медвузов стремятся устроиться на работу в частные клиники.
«Решить проблему можно только одним способом — повысить зарплаты врачей до 200% от среднего уровня по региону и предоставить им льготы, как у чиновников, включая обеспечение жильем. Для этого нужно повысить расходы на здравоохранение как минимум вдвое — до 7% ВВП», — сказал Миронов ТАСС.
Ранее депутаты Госдумы выходили с предложением о том, что заработок медиков должен составлять не менее 150% от средней региональной зарплаты.
Подробнее о предложении установить стандарт зарплаты для медработников читайте здесь на KP.RU.
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