В ГД хотят повысить зарплаты медикам и дать им льготы, как у чиновников

«Решить проблему можно только одним способом — повысить зарплаты врачей до 200% от среднего уровня по региону и предоставить им льготы, как у чиновников, включая обеспечение жильем. Для этого нужно повысить расходы на здравоохранение как минимум вдвое — до 7% ВВП», — сказал Миронов ТАСС.